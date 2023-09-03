Тизенгаузен подчеркнул, что россияне не мотивированы идти на войну, потому что знают, какая техника есть на вооружении ВСУ.

Единственный рычаг для заманивания людей в военкоматы, который остался у российских властей, – это деньги. Именно бедность в глубинных регионах РФ позволит Кремлю увеличить мобилизационный потенциал.

"Сейчас какая мотивация, кроме денег? Сейчас только за деньги. А за деньги тоже не очень хотят. Понятно, что предлагают большие деньги для глубинки. Бедность – двигатель вот этой мобилизации. Большинству 200 тыс. рублей пообещали и все – его жена вытолкает из дома. Она же никогда денег таких не видела. Еще и гробовые потом приедут. Вообще шикарно. Она себе потом другого такого же найдет. Круговорот патриотов в природе получается", – добавил в эфире телеканала FREEДОМ политтехнолог Борис Тизенгаузен.

В то же время те, кто получит повестку, уже не смогут выехать за границу, поэтому им придется прятаться внутри самой России. Однако, по словам эксперта, границы закроют не для всех россиян.

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"У них отработана схема, что повестка пришла через Единый портал госуслуг, и дальше человек поражается в правах. Повестка пришла – граница закрыта. То есть бегать ты можешь уже внутри России. Вот так это будет происходить", – прогнозирует он.

При этом Тизенгаузен подчеркнул, что россияне не мотивированы идти на войну, потому что знают, какая техника есть на вооружении ВСУ. Кроме того, патриотически настроенных граждан в РФ становится меньше.

"Когда Путин проводил частичную мобилизацию, тогда еще не было побега из Херсона, тогда было определенное такое приподнятое настроение. Еще на фоне всего этого Украине дают кассетные боеприпасы, снаряды с обогащенным ураном, авиация сейчас прибудет. То есть дают оружие для более серьезного поражения живой силы", – резюмировал политтехнолог.

Новая волна мобилизации в России

После того, как Путин объявил в России частичную мобилизацию, прошел почти год – это произошло в конце сентября 2022 года. Тогда официальный призыв продолжался около месяца, однако на самом деле мобилизационные мероприятия в РФ не прекращались ни на день.

Многие эксперты прогнозируют, что этой осенью в России снова объявят мобилизацию. Это может произойти сразу после выборов, которые запланированы на начало сентября. В то же время источники украинских СМИ в спецслужбах говорят, что указ об объявлении мобилизации уже готов. Российский диктатор может подписать его в ближайшие недели.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может мобилизовать 450 тысяч человек. По его словам, с каждой новой мобилизацией качество оккупационных войск падает.

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