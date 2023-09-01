Он отметил, что чем больше волн мобилизации проводит Россия, тем ниже качество мобилизованных.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отмечает, что Россия рассматривает вариант мобилизовать осенью 450 тыс. человек, но этого не стоит сильно бояться.

Об этом он сказал в интервью Натальи Мосейсук, отвечая на вопрос о том, готов ли президент России Владимир Путин объявить мобилизацию.

"Они не решились на это зимой. Рассматривают сейчас вариант объявить осенью мобилизацию, мобилизовать дополнительно 450 тысяч человек. Этого не следует так сильно бояться", - подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что почему-то у нас все считают, что была лишь прошлая мобилизация прошлой осенью, когда в России призвали неполные 350 тысяч человек. "Это неправда. Далее продолжилась Скрытая мобилизация: ежемесячно Россия призывала от 20 до 22 тысяч. То есть посчитайте... восемь месяцев умножаем на два – минимум 160 тысяч уже тоже они мобилизовали за этот период. Ничего страшного, как видите, не произошло", - сказал руководитель разведки.

Так, подчеркнул он, и эти 450 тысяч, если они будут мобилизованы, "утилизирует украинская земля". Буданов также подчеркнул, что чем больше волн мобилизации, тем ниже качество мобилизованных.

Он также отметил, что есть огромная разница между планами, которые озвучивает Россия, и реальным выполнением у них государственного оборонного заказа. "То, что они производят, совершенно не покрывает их потребности на фронте", - сказал Буданов.

Также на вопрос о том, что текущие события на восточном направлении, в частности на Купянском направлении, якобы свидетельствуют о намерениях по меньшей мере "похода" на Харьков и максимум – на Киев, Буданов сказал: "Это они как поход на Киев себе видят из Купянска? Через 500 километров по прямой?".

Отвечая на вопрос о резервах россиян, он заметил, что у них "ничего, пустота". "Была сформирована 25 армия. Как стратегический резерв. Были еще несколько бригад... (25 армия - УНИАН) должна была по всем их документам быть сформирована, приведена в боеспособное состояние и переброшена вообще к ноябрю, к октябрю. Знаете, что случилось? Она уже по состоянию на сейчас недокомплектована, абсолютно без обучения участвует в боевых действиях.

Кроме того, добавил Буданов, эта армия пошла не на усиление, а на замену 41-й армии, которая начала свое медленное движение в южном направлении. "О Купянске, когда мы говорим сейчас, дело идет не о наращивании, а о ротации", - сказал он.

Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек. Он отметил, что "разными способами, разными инструментами, разными методами", но эта кампания продолжается.

"В результате их заставляют подписывать контракты. Или каким-то другим способом. Но, тем не менее, речь идет именно о принуждении", - заметил Юсов.

По большей части, отметил он, речь не идет о детях чиновников или о миллионерах: "это гастарбайтеры или люди, которые недавно получили российский паспорт". Таким образом, добавил представитель ГУР, получение российского паспорта "создает потенциальную угрозу", что с высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен Путиным на войну в Украине, где будет либо уничтожен, либо взят в плен.

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