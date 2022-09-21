Он призвал россиян, находящихся за пределами РФ, помогать "тем, кто в беде".

21 сентября 2022 года Российская Федерация спустилась еще на один пролет лестницы, ведущей в преисподнюю. Предшествующий был пройден 24 февраля.

Об этом заявил российский писатель Борис Акунин в своем Telegram, отреагировав на частичную мобилизацию в РФ.

По его словам, на новом "этаже" условия существования опять изменятся.

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"Станет намного страшнее. И я имею в виду не то, что сыновей, мужей, братьев, отцов отправят умирать и убивать во имя сохранения путинского режима, а то, что мобилизация сможет осуществиться лишь при включении механизма репрессий на полную мощность. С тотальным запугиванием, массовыми арестами, показательными расправами и полным закрытием страны. Это произойдет не в один момент, но довольно быстро. Никак иначе, увы, быть не может", - написал писатель.

Главное во время тяжких испытаний, по мнению Акунина, – не потерять себя.

"И помнить старую истину: ночь чернее всего перед рассветом. Уехавшие, готовимся помогать тем, кто в беде", - призвал он, обратившись к россиянам за пределами РФ.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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