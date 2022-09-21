Президент РФ осознал, что ВСУ – сильная армия.

Подписание указа о частичной мобилизации в России свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин осознал, что Вооруженные силы Украины – это сильная армия.

Такое мнение высказал дипломат и экс-посол Андрей Веселовский.

"Наконец-то, до него (Путина – УНИАН) дошло, что Вооруженные силы Украины – это не "банды нациков", что украинский народ – это не одурманенные западной пропагандой массы", – отметил он.

"Он все верил в те бумажки, которые ему подсовывала ФСБ, что будут "встречать с цветами", мы знаем эти истории. Мы знаем, что в первых группах агрессора, которые наступали на Украину 24-25 февраля, была и парадная форма для того, чтобы по Крещатику идти. Видно, сейчас все это окончательно прояснилось для российского вождя, и поэтому он понял, что надо вводить мобилизацию", – добавил эксперт.

Еще одной причиной Веселовский назвал давление на Путина так называемых "патриотических низов" РФ:

"В России есть довольно сильная группа авантюристов и агрессоров, которым нужна эта война из простых материальных соображений, из-за прибыли".

Кроме того, россиян нужно путем пропаганды держать подальше от цен, добавил экс-посол:

"Вот это двойное задание и выполняет сейчас Путин, которого к этому принудила сплоченность Украины перед агрессором".

Напомним, президент РФ Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием.

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