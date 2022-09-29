Руководство оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает осуществлять попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.

На оккупированной части Донецкой области враг отправит 250 заключенных на линию фронта для войны против Украины.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает осуществлять попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемая "местная власть" проводит призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование подразделений, находящихся на передовых позициях", - отмечается в сводке.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября стало известно, что Енакиевский металлургический завод на оккупированной территории Донецкой области прекращает работу из-за "мобилизации" работников.

Мобилизация в"ДНР"

Ранее УНИАН сообщал, что российские военные преступники задумали создать из украинских военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии, "казачий батальон" при террористах "ДНР".

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