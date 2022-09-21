На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ.

Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников, а в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для осужденных.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из рф. Сейчас идет доставка в лагерь "личного состава"", - отметили в ГУР.

Видео дня

Там добавили, что начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в учреждениях лишения свободы на территории "ДНР". "Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС РФ. Потенциальных "контрактников" отбирают по физическим критериям и наличию опыта боевых действий, при этом уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время отмечается небольшое количество желающих подписать контракт.

"Власти "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке / освобождении от мобилизации. В связи с этим, планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за недостатка персонала производство на заводе "временно приостанавливается"", - отметили в ГУР.

Также в разведке сообщили, что жители оккупированных районов Донецкой области, которые находились в составе оккупационных войск, после побега из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыли на место сбора в воинскую часть в Торезе.

"В оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов надо сообщать цель выезда, место пребывания и сроки возвращения на место регистрации", - отметили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Вас также могут заинтересовать новости: