На Пушкинской площади собралось несколько тысяч человек.

На Пушкинской площади в Москве на митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начались жесткие задержания, среди задержанных – ребенок лет 10-ти.

Видео задержания мальчика опубликовал Telegram-канал Avtozak LIVE.

На записи видно, как ребенок кричит: «Отпустите!», но его все равно уводят.

По сообщениям местных СМИ, на площади уже собрались несколько тысяч человек. Как пишет «Сноб», места на площади почти не осталось.

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц