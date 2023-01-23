По его словам, в войне виноваты "США и их сателлиты", которые могли бы проявить агрессию в отношении России.

Экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не перестает шокировать абсурдными заявлениями относительно войны. На этот раз он заявил, что приближается Третья мировая.

Как сообщает пропагандистский ТАСС Медведев назвал так называемую "спецоперацию" - "вынужденной и крайней мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов".

"И специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило", - заявил Медведев на заседании бюро высшего совета "Единой России".

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Скандальные заявления Дмитрия Медведева

Медведев крайне часто шокирует странными и абсурдными заявлениями относительно войны. Довольно долго агрессии политика не находилось объяснений, но согласия ккс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Медведев постоянно пьянствует.

Почти ежедневно Медведев говорит об Украине. Недавно он заявил, что Венгрия и Польша захватят западные регионы Украины, Евросоюз развалится после возвращения в его состав Британии, а на базе Германии будет создан "четвертый рейх", к которому якобы войдут, в частности Румыния, Польша, Словакия, Чехия и "Киевская Республика". Российский олигарх Евгений Пригожин назвал такие прогнозы Медведева "эротическими фантазиями".

Впоследствии Медведев выдал новую порцию бреда по предложению США принять у себя россиян, которые бегут от путинской мобилизации. Кремлевский шут также пригрозил ядерным оружием американцам.

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