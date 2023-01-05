Кремлевский шут традиционно пригрозил ядерным оружием американцам.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев выдал новую порцию бреда касательно предложения США принять у себя русских, убегающих от путинской мобилизации.

"Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: "солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее". А война в Украине, мол, таких каждых недостойна. Это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на войну в Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса", - написал Медведев у себя в соцсетях.

Кремлевский шут также пригрозил ядерным оружием американцам.

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"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", - добавил Медведев.

Скандальные заявления Дмитрия Медведева

Ранее чиновник утверждал, что Венгрия и Польша захватят западные регионы Украины, Евросоюз развалится после возвращения в его состав Британии, а на базе Германии будет создан "Четвертый рейх", в который якобы войдут, в том числе Румыния, Польша, Словакия, Чехия и "Киевская республика". Российский олигарх Евгений Пригожин назвал такие прогнозы Медведева "эротическими фантазиями".

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев говорил, что Медведев постоянно пьянствует.

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