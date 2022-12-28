Любая фантазия имеет место, отметил владелец ЧВК "Вагнера".

Владелец частной военной компании "Вагнера" - российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, прокомментировал "прогнозы" заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год.

Пригожин назвал заявления Медведева "эротическими фантазиями", пишет Republic в Twitter. По словам "повара" Путина, он ознакомился с "прогнозами" заместителя главы Совбеза, но не может никак "прокомментировать эротические фантазии".

"…Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие (классики современной научной и социальной фантастики Аркадий и Борис Стругацкие - Ред.) в этом лучше меня разбираются", - заявил он.

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Какие "прогнозы" Дмитрий Медведев сделал на 2023 год - это стоит прочитать

Чиновник утверждал, что Венгрия и Польша захватят западные регионы Украины, Евросоюз развалится после возвращения в его состав Британии, а на базе Германии будет создан "Четвертый рейх", в который якобы войдут, в том числе Румыния, Польша, Словакия, Чехия и "Киевская республика".

Стоит отметить, что Медведев ничего не говорил о будущем России.

Ранее он уже не раз делал абсурдные заявления об Украине. Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев утверждал, что Медведев постоянно пьянствует.

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