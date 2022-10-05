Именно столько заключенных из колоний Ставропольского края дали согласие участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Российские оккупационные войска пополнят более 650 заключенными из исправительных колоний строгого режима.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились принять участие в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, в сентябре появилось видео, как куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично агитирует осужденных российской колонии строгого режима присоединяться к войне в Украине. О личном участии Пригожина в вербовке осужденных сообщалось с июля.

Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

Вас также могут заинтересовать новости: