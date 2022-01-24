К такому "методу воспитания" родители прибегали неоднократно.

В Алтайском крае из семьи, стоящей на учете органов системы профилактики, снова забрали детей из-за издевательств.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

В сети распространили видеозапись, на которой можно увидеть, как полностью обнаженный маленький мальчик прячется в открытой деревянной пристройке. Ребенок стоит босыми ногами на льду. Температура воздуха в регионе в это время колеблется от -15 до -22 градусов Цельсия.

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Автор видео обратилась к правоохранителям. Она утверждает, что такие методы воспитания родители применяли к мальчику неоднократно.

Этот случай произошел в многодетной семье в Шелаболихинском районе. Следователи начали проверку по факту издевательств над ребенком.

Выяснилось, что семья стоит на учете не первый год. По информации местных СМИ, в доме проживает трое несовершеннолетних. Их уже дважды забирали из семьи. Документы на лишение родителей прав находятся в суде с августа 2021 года.

В настоящее время детей изъяли из семьи, и с ними все в порядке.

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