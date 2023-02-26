Он заявил, что министр обороны РФ должен предстать перед военным трибуналом, но не из-за своего "придурка-зятя".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин набросился на министра обороны РФ Сергея Шойгу из-за недавних скандалов с участием его зятя-блогера Алексея Столярова. Тот накануне поддержал антивоенный пост, а потом посоветовал "Z-быдлу" меньше "п*здеть".

В своем Телеграмм-канале Гиркин заявил, что сознательно не репостить ничего о зяте "фанерного маршала" Шойгу, ведь ситуация "в семье не без урода" может быть у каждого. Однако претензий к самому Шойгу у него немало, и не из-за его "семейки".

"У меня претензии к господину Шойгу совсем не из-за его семейки, а из-за того, что я считаю этого мерзавца, гедониста и тупорылого жадюгу одним из главных виновников нашей вопиющей неподготовленности в войне в военно-технической сфере, а также в расстановке в МО РФ абсолютно непрофессиональных и абсолютно бесталанных кадров", - заявил Гиркин.

Террорист считает, что Шойгу виновен в" превращении МО РФ в сверхбюрократическую структуру".

"МО РФ недееспособно в военных действиях и именно за это Шойгу должен отвечать перед военным трибуналом. А не за свою дочь, которая пошла в папу, и ее мерзкого придурка-зятя", - добавил Гиркин.

Скандал с зятем Шойгу

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину зять Шойгу Алексей Столяров "лайкнул" пост другого блогера Юрия Дудя, который обвинил Путина и его окружения в кровавой и бессмысленной" войне.

Затем Столяров убрал "лайк", но реакция зятя Шойгу попала на "скрины". Ему начали писать русские, что поддерживают вторжение, на что тот послал их на фронт: "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не п*зди мне тут".

Впоследствии главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал поймать российского блогера Алексея Столярова, который зятем Сергея Шойгу, за его якобы антивоенную позицию.

В разгар скандала с его поддержкой антивоенной публикации Столяров опубликовал видео с роскошного отдыха. На ролике засветилась и дочь Шойгу.

Вас также могут заинтересовать новости: