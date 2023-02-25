Пропагандисты возмущены, что дочь и зять Шойгу демонстрируют роскошную жизнь, пока пушечное мясо погибает в Украине.

Скандальный зять министра обороны РФ Сергея Шойгу Сергей Столяров в разгар скандала с его поддержкой антивоенной публикации опубликовал видео с роскошного отдыха.

В аккаунтах Столярова появилось короткое видео, на котором он позирует вместе с дочкой Шойгу Ксенией на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Наконец небольшие каникулы. А кто рядом? Красивая какая Ксюня. Сейчас пойдем к Миланику", - сказал Столяров с довольным выражением лица.

Короткий ролик элитного отдыха скандального зятя Шойгу мигом разнесли Z-паблики. Пропагандисты возмущены, что дочь и зять министра обороны РФ демонстрируют роскошную жизнь, пока пушечное мясо погибает под Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром и другими украинскими городами.

На момент публикации этого материала зять Шойгу уже традиционно удалил видео со своих аккаунтов. Однако ролик сохранился в соцсетях.

Что предшествовало

Накануне Столяров "лайкнул" пост другого блогера Юрия Дудя, который обвинил Путина и его окружения в кровавой и бессмысленной" войне.

Затем Столяров убрал "лайк", но реакция зятя Шойгу попала на "скрины". Зятю Шойгу начали писать русские, что поддерживают вторжение, на что тот послал их на фронт: "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не п*зди мне тут".

Впоследствии главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал поймать российского блогера Алексея Столярова, который является зятем Сергея Шойгу, за его якобы антивоенную позицию.

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