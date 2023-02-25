Оккупанты ехали на штурм Угледара, но не доехали.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин признался, что российская армия несет огромные потери. Некоторые бригады разбили еще до того, как они приехали на позиции.

В одном из эфиров Гиркин заявил, что украинские воины отлупили две бригады РФ еще по дороге в Угледар.

"Под Угледаром недавно две бригады отлупили, они даже до фронта не успели доехать. Потери больше, чем в Афгане! Ежемесячно гибнут тысячи", - заявил Гиркин.

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Его товарищ-эксперт с этим молча согласился. Тем временем в Минобороны РФ продолжают утверждать, что "потерь нет".

Потери РФ

По данным Генштаба, бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 24 февраля, ликвидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава российских оккупантов составили 147 470 человек.

За сутки, 24 февраля, украинские воины отбили около 70 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом защитники Украины уничтожили вражеский вертолет Ми-24 и четыре дрона.

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