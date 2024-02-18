Бывший лидер РФ Медведев заявил, что России хватит духу применить ядерное оружие.

Бывший лидер России Дмитрий Медведев вновь пустился в риторику о применении ядерного оружия и заявил, что Россия все вернет "как Авдеевку".

Зампред главы Совбеза РФ указал, что россияне не допустят собственного краха в войне и уничтожения нации: выбирая между развалом России и ядерным ударом по красивым историческим местам Киева, Берлина, Лондона Вашингтона и прочих "недружественных" к РФ стран-городов, выбор россиян будет очевидным.

"Ядерная держава не может проиграть в войне", - заявил чиновник в социальных сетях, пустившись в угрозы.

Он высмеял слова западных лидеров о том, что "мир не может позволить себе победу России в этой войне", заявив, что Москва этого "не проглотит".

"Они правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит? Что мы все будем рассуждать приблизительно так: "Ну что ж, увы, это случилось. Они победили. Нынешняя Россия исчезла. Жаль, конечно, но надо жить дальше в разваливающейся, умирающей стране, поскольку ядерная война куда для нас страшнее, чем смерть наших близких, наших детей, нашей России…"? И что у руководства государства во главе с Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации в таком случае дрогнет рука принять тяжелейшие решения?", - указал политик.

По его словам, попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. "К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады", - пригрозил он.

Свою угрозу Медведев "приправил" очередным заверением, что России точно хватит духу на ядерный терроризм, а завершил свой "речитатив" военного преступника словами об Авдеевке:

"Лучше пусть возвращают всё, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку"

Медведев наехал на нового главнокомандующего ВСУ

На прошлой неделе Медведев также рассмешил сеть угрозой в сторону нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что происхождение генерала вызывает у него омерзение.

По словам замглавы Совбеза РФ, Сырский причастен к развалу Советского Союза, а сам Медведев ненавидит всех, кто как-либо с этим связан. Из русского офицера главнокомандующий ВСУ стал "бандеровским предателем", возмутился Медведев.

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