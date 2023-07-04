По словам замглавы Совбеза РФ, в июне темпы отбора россиян "по контракту" увеличились до 1400 человек в день.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил, что Россия продолжает работать над доукомплектованием своей армии контратаками и назвал цифры.

Статистику будущих "смертников" украинского фронта чиновник озвучил в рамках соответствующего совещания в Кремле от 4 июля.

"По данным Министерства обороны, с 1 февраля текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них, пребывающих в запасе - около 109 тысяч человек, ну, и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - заявил он.

Медведев уточнил, что темпы соответствующего отбора россиян в июне увеличились до 1400 человек в день.

Также чиновник традиционно заявил, что россияне, несмотря на мятеж основателя ЧВК "Вагнер", поддерживают и готовы защищать действующего лидера РФ Владимира Путина, а также воевать в Украине.

"Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне "специальной военной операции". Контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента государства и готовы защищать свою родину", - указал Медведев.

Армия РФ бросила на войну в Украину почти 90% пехоты

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что РФ испытывает трудности с наличием сухопутных сил, поскольку отправила воевать в Украине почти 90% своей пехоты.

Он уточнил, что ликвидированных и недееспособных вести войну оккупантов планируют заменить "свежими" мобилизованными. Также, по его словам, РФ боится углубить конфликт с НАТО и действует с особой осторожностью в тех областях, которые территориально граничат со странами-членами Альянса.

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