В Альянсе призвали не прибегать к недооценке россиян.

Российская оккупационная армия отправила на войну в Украину почти 90% своих сухопутных сил. Убитых или раненых солдат Минобороны РФ заменит мобилизованными.

Как заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, несмотря на существенные потери россияне сохраняют мощные флот и авиацию.

"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет времени: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", - рассказал он.

Видео дня

Бауэр подчеркнул, что рашисты действуют "с большой осторожностью и бдительностью" в тех областях, которые непосредственно граничат с НАТО.

"Они не хотят рисковать конфликтом с нами", - считает Бауэр.

Потери России в войне

По состоянию на утро 3 июля в Украине убили уже более 230 тысяч российских оккупантов, 600 из которых - за последние сутки.

В России проводят мобилизацию на войну против Украины таким образом, чтобы она скрывала реальные потери оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: