Журналистам ВВC удалось подтвердить имена более 25 тысяч российских солдат, погибших на войне в Украине.

Журналистам ВВC удалось подтвердить имена более 25 тысяч российских солдат, погибших на войне в Украине. Отмечается, что анализ собранных данных демонстрирует, как изменился образ среднестатистического российского солдата за 16 месяцев войны в Украине.

Если в первые месяцы вторжения типичному российскому военному, чью смерть удалось подтвердить Би-би-си, было около 21 года и он был солдатом-контрактником, то в последние месяцы типичный российский боец, убитый в Украине, - это 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямиком из колонии.

Среди заключенных, чью гибель удалось подтвердить, есть и люди, осужденные за мелкие кражи, и главари преступных банд. Среди них также есть по меньшей мере три человека, убившие ветеранов Второй мировой войны, чтобы забрать у них деньги и ордена.

Их спользуют на фронте "практически как смертников", считает эксперт Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. по его словам, отряды из заключенных и подразделения мобилизованных сейчас постоянно используют для проведения небольших атак с целью измотать украинских военных, а также установить координаты целей для российской артиллерии.

Изменения российской тактики влияют и на то, кто именно погибает на фронте. Отмечается, что Россия потеряла много профессиональных военных в первые три месяца войны. Но в последние три месяца погибают все больше непрофессиональных бойцов.

Уотлинг говорит, что Россия намеренно бережет оставшихся профессиональных военных, используя их для удержания позиций и снайперских операций, а в наступлении они принимают участие только при наличии благоприятных условий.

Потери среди офицерского состава

С начала войны Би-би-си подтвердила гибель более 2100 российских офицеров. Отчасти это объясняется тем, что Россия полагается на младших офицеров гораздо больше, чем армии стран НАТО. В российской армии именно лейтенанты и капитаны руководят подразделениями в окопах первой линии, и это увеличивает их шансы быть убитыми. Погибают и старшие офицеры. По меньшей мере 242 из установленных погибших имели звание подполковника или выше. Согласно подсчетам ВВС, Россия также потеряла по меньшей мере 159 военных летчиков.

По данным Генштаба Украины, на сегодня уничтожено уже 218 тыс. 500 оккупантов, из них более 500 - за прошедшие сутки.

В частности, сообщалось, что 15 июня украинские войска поразили семь артподразделений ВС РФ.

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