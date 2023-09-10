Бывший президент РФ назвал американцев "священными коровами".

Зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев "сорвался" из-за американских санкций и пообещал повтор теракта 11 сентября накануне трагической для США даты.

В частности, он намекнул на вероятность повтора "акции" с разрушением "башен-близнецов", но уже за счет атомного или биологического удара. Речь идет о теракте 2001 года, который осуществило движение "Талибан". В здание крупнейшего ТРЦ Нью-Йорка врезались самолеты, забрав жизни порядка 3 тысяч человек.

"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей", - посмеялся над США Медведев.

Он назвал американскую нацию "священными коровами", которые оберегают собственные активы и вводят "неправомерные санкции против России".

"Американцев же тронуть ни-ни, они "священные коровы", даже если они матёрые шпионы, трясущиеся в абстиненции наркоманы или педофилы со слюной в уголках рта. И так во всём", - заявил бывший президент РФ.

Он указал, что рано или поздно у руководителей ядерных стран "сдадут нервы" и тогда США поплатятся за свое "хамство" и "самовлюбленность".

"Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем - венки просто опустят на воду...", - нафантазировал сторонник войны в Украине.

Медведев "напал" на ООН из-за заявления о геноциде

Напомним, ранее Медведев отметился оскорблением в сторону членов Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. 4 сентября она пришла к выводу, что геноцида на территории Украины не происходит. Нет достаточной базы доказательств, чтобы говорить о преднамеренном уничтожении нации, указал глава комиссии Эрик Месе. В то же время он обратил внимание на несколько зафиксированных преступлений армии РФ и "получил" от Медведева.

Последний назвал членов Комиссии "слепыми кротами", которые смотрять не туда и не видят, как из-за войны "страдает" Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: