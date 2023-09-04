Международная комиссия провела новое заседание по этому вопросу и заявила, что нет достаточного количества доказательств относительно "умысла преступников".

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине снова "не углядела" геноцида РФ против украинской нации.

Председатель комиссии Эрик Месе заявил, что пока нет достаточного количества доказательств относительно "умысла преступников", сообщает Радио Свобода.

"Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "необходимость" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим", - заявил он.

В то же время председатель комиссии пообещал, что ООН продолжит искать признаки геноцида против украинцев.

Он упомянул, что за время войны удалось задокументировать большое количество военных преступлений по двум категориям: пытки и преступления против украинской энергетической инфраструктуры. ООН считает, что их можно рассматривать, как "преступление против человечности."

В марте ООН также не увидела признаков геноцида против Украины

Напомним, 13 марта 2023 года Международная следственная комиссия ООН также "закрыла глаза" на преступления РФ и заявила, что соответствующих признаков недостаточно, чтобы заявлять о "геноциде" против украинской нации.

В то время эту тему также комментировал Эрик Месе. "Мы не обнаружили геноцида на территории Украины", - открыто заявил он для The Guardian.

СМИ раскрыли преступлений РФ против заключенных из Херсонщины

Как известно, сегодня журналисты "Радио Свобода" опубликовали новое расследование о действиях "палачей" из РФ. Собственно, речь идет о судьбе украинских заключенных из Херсонщины, которых вывезли в российские СИЗО во время оккупации. Над ними издевались и избивали, некоторых расстреляли. Подробности о преступлениях РФ рассказали те, кому удалось выжить и вернуться в Украину.

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