Чиновник отметился критикой по поводу вывода Комиссии, обозвав ее членов "слепыми кротами" из-за упоминания о преступлениях РФ.

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине отметилась спорным выводом о геноциде против украинского народа и "получила" за это от бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

Несмотря на то, что глава комиссии Эрик Месе 4 сентября заявил о недостаточном количестве доказательств, чтобы ООН могла признать факт наличия геноцида, он также упомянул о серии преступлений, которые совершили российские военные в Украине. Это не понравилось Медведеву. Он объявил, что в Комиссии заседают "слепые кроты".

"Стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима", - отметил зампред главы Совбеза РФ.

В этом контексте он упомянул о "кровавой войне" на Донбассе, которую развязала Россия, перевернув ситуацию с "ног на голову". В то же время Медведев признал, что из-за боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой области были убиты или получили ранения тысячи украинцев.

Чиновник призвал ООН найти свою совесть и окончательно объявить, что никакого геноцида Россия не осуществляет: "Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России".

В довесок бывший лидер РФ добавил, что оккупанты будут продолжать войну в Украине до "победы", пока причастные к войне на Донбассе не "сгорят в аду".

"И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!", - подытожил он.

Комиссия ООН не увидела геноцида РФ против украинцев

Напомним, 4 сентября глава специальной комиссии ООН Эрик Месе заявил, что организация не видит достаточного количества доказательств относительно "умысла преступников" в рамках расследования, осуществляет ли РФ геноцид против украинского народа.

Он подчеркнул, что геноцид - это физическое или биологическое уничтожение определенной группы, чего не прослеживается в Украине. В то же время Месе указал, что ООН видит преступные действия РФ по 2 категориям: пыткам и разрушениям энергетических объектов Украины.

Отметим, что в тот же день журналисты "Радио свобода" опубликовали расследования преступлений России в отношении заключенных с Херсонской области (их во время оккупации вывезли в СИЗО РФ. Заключенные, которым удалось спастись, рассказали о пытках и расстрелах).

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