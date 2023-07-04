Он подчеркнул, что в таких средствах "безусловно нуждаются" оккупационные войска.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением конфисковать у браконьеров технику для последующей передачи ее российским оккупантам, которые воюют против Украины. Речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике.

"Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в разных регионах нашей страны находится достаточно много конфиската у браконьеров, различных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции", – заявил он на заседании, видео с которого опубликовал в Telegram.

По словам Медведева, речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике. Он также подчеркнул, что в таких средствах "безусловно сейчас нуждаются наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок".

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Утром 4 июля в Новой Москве прогремели взрывы. В России заявили об атаке беспилотников. Дроны якобы сбили средства ПВО.

Тем временем Кремле ищут способ "разгрузить" Керченский мост, на котором образовались километровые пробки с того момента, как россияне начали обыскивать все машины. Туристов в оккупированный Крым предлагают подвозить десантными кораблями или через оккупированные территории Украины.

Кроме того, в РФ продают имущество обанкротившегося объединения "Мотовилихинские заводы", которое является единственным в РФ производителем реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

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