Чиновник назвал сразу несколько территорий, на которые Кремлю стоит обратить внимание.

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новыми планами в отношении Украины и предложил распространить социальные стандарты РФ на временно оккупированные территории.

Во время заседания программной комиссии партии он отметил, что это важно сделать в отношении "ЛНР" и "ДНР", а также Запорожской и Херсонской областей, цитируют российские СМИ.

"Самое главное — надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны", — сказал он.

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Последние заявления Медведева

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев не перестает шокировать абсурдными заявлениями относительно войны. Недавно он обозвал итальянского министра обороны "редким чудаком" на букву "м" в ответ на новости о возможной поставке реактивных истребителей F-16 Украине.

Также Медведев шокировал "версией" вторжения РФ в Украину. Он назвал так называемую "спецоперацию" - "вынужденной и крайней мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов".

Буквально недавно чиновник впал в истерику в ответ на недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Путин для него "никто". Он традиционно перешел к оскорблениям Зеленского.

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