Бывший президент России бросился яростно защищать хозяина Кремля.

Бывший президент России Дмитрий Медведев разразился очередной истерикой в адрес Украины. Полный ненависти пост в Телеграм появился в ответ на недавнее заявление Владимира Зеленского.

В интервью журналистам украинский президент заявил, что Владимир Путин сегодня для него – "никто", поэтому встречаться с ним планов нет.

Данное заявление главы Украинского государства вызвало целую бурю эмоций у Медведева. Сперва он заявил, что у "не очень здоровых людей" есть свойство наделять в своем воображении других людей собственными же фобиями и проблемами.

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После этого экс-президент сразу перешел к оскорблениям Зеленского, вероятно, демонстрируя, как именно работает подобная психологическая проекция в случае самого Медведева.

"Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши", – написал Медведев в адрес Зеленского, но при этом точно описывая собственное положение в российской элите.

Особую злобу у Медведева, по всей видимости, вызывает осознание, что на Западе в целом согласны с мнением Зеленского.

"Бред всячески поддерживают западные эскулапы, которые регулярно навещают больного по месту жительства. Ещё и делают пациенту из палаты 404 денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние", – написал он.

Заявление Зеленского о Путине

В интервью британскому каналу Sky News, которое появилось сегодня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин сегодня – "никто", и что не ясно, кто сегодня принимает решения в России. По этой причине встреча с хозяином Кремля невозможна.

"Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", – сказал Зеленский.

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков резко раскритиковал Зеленского и заявил, что украинский президент "сам давно перестал быть возможным оппонентом" для главы РФ.

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