Замглавы Совета безопасности РФ даже оделся в военную форму на фоне тревожной обстановки в Белгородской области.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить "осиное гнездо" в Киеве на фоне волнений, которые вновь захлестнули Россию утром 1 июня.

Речь идет о заходе российских партизанских сил в Белгородскую область и боях на границе. На этот счет Медведев высказался во время посещения общевойскового полигона "Прудбой" (Волгоградская область).

Чиновник традиционно обвинил Украину в терроризме и пообещал "в максимальной степени жесткий ответ".

"Они должны быть уничтожены. Причем, не только в личном качестве. Нужно уничтожить само "осиное гнездо". Режим этот, который сложился в Украине, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза и мы должны будем постоянно проводить "операцию" типа той, которая у нас уже больше года проводится", - заявил Медведев.

Отметим, что перед своей "свитой" соратник Путина вырядился в военную форму, а также умудрился переименовать путинскую "СВО"(специальную военную операцию) на "контртеррористическую".

Волнения в Белгородской области - что случилось

Напомним, что после перепуга, который Минобороны РФ получило 22 мая в связи с заходом в Белгородскую область российских партизанов, добровольцы решили повторить свой "подвиг". Утром 1 мая на приграничных территориях в городе Шебекино случился танковый бой, который инициировали Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус".

Отметим, что тогда росСМИ сообщали об "атаке" на МАПП "Шебекино". Позже стало известно, что силовики РФ объявили о начале спецоперации из-за действий повстанцев. По словам военного-обозревателя Александра Коваленко, для подавления "беспорядков" армия РФ пошла на применение ТОС-1А "Солнцепек" - "уничтожительного" оружия большого коэффициента поражения, наплевав на жизни гражданского населения.

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