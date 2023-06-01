Речь идет о тяжелой огнеметной системе, которую оккупанты задействовали в Белгородской области, чтобы погасить протесты повстанцев. Оружие использовали без предварительной эвакуации населения.

Российская армия в городе Шебекино (Белгородская область) в попытке погасить протесты повстанцев пошла на безумие и применила оружие ТОС-1А "Солнцепек".

Речь идет о тяжелой огнеметной системе, которую враг применил в районе, где живут гражданские лица, без предварительной эвакуации населения, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, это оружие по своему действую напоминает СОУ (самоходную огневую установку), однако ТОС-1А "Солнцепек" обладает большим коэффициентом поражения по площади и фактически является "уничжтожительным" оружием для российского населения.

При этом Коваленко отметил, что использовать ТОС-1А в той боевой ситуации, которая сложилась в Шебекино, глупость - в условиях полномасштабных действий эта система слишком уязвима и немобильна.

"Безусловно, значение ТОС-1А критически переоценено в условиях полномасштабных боевых действий, где она уязвимая, весьма не мобильная цель. Но в тыловом Шебекино, где не была проведена эвакуация? Российская преступная власть готова и вправду выжигать собственное население...", - указал Коваленко.

Он отметил, что тот, кто отдавал приказ применить соответствующую системы в гражданском районе настоящий маньяк: "Не знаю, что стоит за приказом применять в Шебекино ТОС-1А "Солнцепёк", но он, либо профнепригодный идиот, или маньяк. Просто маньяк", - отметил Коваленко.

Ситуация в Шебекино сегодня обострилась

Напомним, что сегодня российские партизаны в лице "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" снова зашли в Белгородскую область и инициировали бои с российской армией в районе Шебекино. Утром сообщалось, что партизаны атаковали МАПП "Шебекино" с помощью танков.

Позже силовики РФ объявили план "Крепость" из-за обострения ситуации. Партизаны указали, что ударили по группировке силовиков, которые собрались в здании МВД из "Градов". При этом местные массово стали записывать ролики о том, что находятся в панике и страхе из-за обстрелов.

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