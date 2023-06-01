Добровольцы РДК заявили об обстреле в Шебекино здания МВД.

В Шебекино Белгородской области РФ ситуация накаляется. В городе горит административное здание, россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются выехать из города. На заправках образуются километровые очереди.

Повстанцы из "Русского добровольческого корпуса" заявили об обстреле в Шебекино здания Министерства внутренних дел, в котором находились десятки силовиков:

"По МВД Шебекино объявлен план "Крепость". "Доблестные" защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами "Градов". Результат уже известен). Благодарим местное население за важную своевременную информацию".

Тем временем в сети появляется масса видео с заявлениями жителей Шебекино, которые жалуются на обстрелы и воздушные тревоги.

В частности, одна из студенток техникума Шебекино записала видеообращение, заявив о панике и страхе среди местного населения:

"Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы".

Бои на границе в Украиной - ситуация в Шебекино 1 июня

Утром 1 июня росСМИ сообщили об "атаке" на МАПП "Шебекино" в Белгородской области РФ.

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" и "Легиона "Свобода России" обнародовали видеообращения, в частности заявив, что ведут бои на территории Российской Федерации и "очень скоро покажется окраина Шебекино".