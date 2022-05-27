Несколько заявок уже поданы в Роспатент.

Новый владелец ресторанов McDonald's в России подал в Роспатент заявки на новое название.

Как сообщает Агентство "Москва", в компании обсуждаются несколько вариантов названия.

Это "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

Выбирать будут из тех названий, заявки на которые уже поданы, сообщили "РБК" в пресс-службе компании.

Окончательного решения, какое из названий будет выбрано, пока нет. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети.

Как писал УНИАН, McDonald's объявил об уходе с российского рынка 16 мая и поиске покупателя для своего бизнеса. Сообщалось, что тот, кто купит этот бизнес на территории России, не будет иметь права на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.

Через несколько дней компания сообщила, что продала свой бизнес предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который ранее был одним из ее франчайзи.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая заявил, что якобы меню в новых ресторанах останется прежним.

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