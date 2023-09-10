Она считает, что лидеру РФ свойственны "нетрадиционные" вкусы.

Экс-депутат Государственной думы РФ Мария Максакова считает, что глава Кремля Владимир Путин имеет нетрадиционную ориентацию и влюбляется в мужчин.

Об этом Максакова заявила в эфире Freedom. По ее словам, неофициальная любовница Путина Кабаева - это "наложница", которую использует Путин для отвода глаз.

"Конечно, Кабаева принимает подарки, купается она в роскоши, но ее судьба и век путинской сертифицированной наложницы недолог, как это было прежде у всех ее предшественниц - у Людмилы Путиной-Шкребневой, Светланы Кривоногих, Ольги Кабо и прочих. От всех этих женщин Путин, конечно, щедро откупался, и каждая из них не знает тягот, нужды, бедности", - отметила Максакова.

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Однако, по ее мнению, интересы Путина "направлены на плотские утехи иного толка".

"Известно, что при этом его собственные интересы направлены на плотские утехи иного толка. Он носит такой "спартанский характер" и отсылает нас к античным балладам и притчам о крепкой мужской дружбе. Например, с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которому он расщедрился гораздо больше и подарил не только Дом музыки в Санкт-Петербурге, такой "Версаль", где он теперь "слушает" более юных молодых дарований, которые, вероятно, ласкают ему не только слух и взор, но и знаменитый панамский оффшор в 2 млрд долларов", - заявила она.

Кабаева насмешила сеть внешним видом во время визита в Беларусь

Ранее российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента РФ Путина, насмешила сеть своей внешностью. Она отправилась в Минск, в котором расхваливала главного тренера команды Беларуси по художественной гимнастике Ирину Лепарскую. Некоторые посчитали, что это "клон Путина" на каблуках из-за инъекций к которым, по мнению хирурга Дмитрия Слоссера, прибегала Кабаева.

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