Гимнастку с трудом узнали, она стала совсем другой.

Российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента РФ Путина, насмешила сеть своей внешностью. Она отправилась в Минск и расхваливала главного тренера команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарскую.

Для выхода в свет любовница Путина выбрала белоснежный костюм. Кабаева любит дорогие наряды не стесняется появляться перед камерами в одежде от известных брендов.

Однако сеть обратила внимание не на "лук" Кабаевой. Комментаторы заметили, что гимнастка сильно распухла. У нее "раздуло" щеки, а лоб стал "выпуклым". Пользователи считают, что любовница Путина стала так выглядеть из-за неудачных пластических операций.

Более того, в сети даже шутят, что Кабаева стала "клоном" кровавого диктатора. Гимнастка неожиданно стала очень похожа на Путина, будто бы их оперировал один и тот же хирург. Пользователи сети также шутят:

"Так это Путин в юбке и с макияжем!"

"Что-то она не похожа на себя, один ботокс"

"Почему рожа опухшая? Боярышник на пользу не пошел? Пыня денег на водку зажал?"

"Господи, ну и страхолюдина. Не рожа, а резиновая ж*па с глазами"

"Жуть какая, стала уродиной".

Алина Кабаева - чем сейчас занимается любовница Путина

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Кабаева может быть не любовницей Путина, а "тайной женой". Гимнастка сама спровоцировала такие слухи, появившись на публике с обручальным кольцом.

Помимо этого, журналисты выяснили, где и как живет Кабаева. Гимнастку и ее детей поселили рядом с Путиным. Сейчас гимнастка активно пытается увеличить свою влиятельность, а потому тратит миллионы из российской казны на свою "раскрутку".

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