Гимнастку сгубила ее любовь к "уколам красоты".

Уже несколько дней сеть бурно обсуждает новый выход гимнастки Алины Кабаевой на публику. Предполагаемая любовница президента РФ Путина шокировала своим лицом, она превратилась в "клона" диктатора.

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер в интервью на проекте "Аргумент" рассказал, что именно могло изуродовать Кабаеву. По словам эксперта, гимнастка пыталась улучшить свою внешность "гиалуронкой".

"Начнем с того, что она выглядела как все гимнастки, достаточно по-детски. Мы не удивляемся, потому что есть такое предположение, что диктатор неравнодушен именно к детям. Но в случае Кабаевой, конечно, я думаю, что она проводила операции. Но именно операции инъекционные, она пользуется препаратом гиалуроновой кислоты", - отметил Слоссер.

Как рассказал хирург, у Кабаевой и так было широкое лицо. Но она пыталась остановить возрастные изменения, а потому переборщила с "уколами красоты".

"Но тут нужно понимать. У нее широкое лицо у нее генетика именно людей, у которых широкая кость и широкое лицо, поэтому, я думаю, наступили какие-то возрастные изменения. К сожалению, мы все не остаемся в том виде, в котором были в 13 лет. Меняется структура кости и другие ткани. И поэтому, если на всем этом фоне добавить немножко гиалуроновой кислоты, это где-то с полкилограмма, вы получите луноликую красавицу", - объяснил хирург.

Слоссер также рассказал, что Кабаева пыталась остановить старение без серьезных пластических операций. Она не легла под нож хирурга, но решила ставить себе нити и делать "уколы красоты". Любовница Путина не учла, что такие процедуры могут давать ужасный результат.

"Она использует малоинвазивные операции, разные ниточки, есть разные укольчики, к которым достаточно безвредно можно прибегать. Другой вопрос, что они не настолько эффективны и обладают кучей негативных эффектов", - резюмировал пластический хирург.

Что случилось с Алиной Кабаевой - видео

Напомним, не так давно любовница Путина появилась перед камерами и ошарашила всех своим видом. Гимнастка неожиданно стала очень похожа на диктатора, будто бы их оперировал один и тот же хирург.

Из-за этого Кабаеву принялись высмеивать. Пользователи шутили, что она стала так плохо выглядеть из-за алкоголя.

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