По его словам, произошло повышение потребления, а импорт вовремя не открыли.

Российский диктатор Владимир Путин отметился странным "объяснение" роста цен на яйца в РФ.

Как заявил Путин во время общения с журналистами, цены на яйца в России якобы пошли вверх, поскольку люди их стали больше покупать, а власти "вовремя не сориентировались" и не открыли импорт.

"С яйцом у нас видите, что получилось? Вовремя не сориентировались просто. Объемы производства у нас не уменьшились. Потребление увеличилось в связи с реальными доходами населения - немного, но доходы у людей выросли. Начали покупать яйца и мясо курицы. Не подумали, чтобы вовремя открыть импорт. Бум - и цены полетели", - пояснил диктатор.

Другие версии роста цен на яйца

Недавно так называемый гауляйтер "Донецкой народной республики" Денис Пушилин неожиданно нашел причину аномальных цен на яйца в его псевдореспублике.

Как заявил Пушилин в интервью российским пропагандистам, причины роста цен на яйца в "ДНР" якобы выясняла антимонопольная служба. Был обнаружен "картельный заговор".

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