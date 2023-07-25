После вторжения Роскосмос потерял таких клиентов, как лондонский спутниковый оператор OneWeb Ltd.

Президент России Владимир Путин сейчас пытается вернуть себе славу космической программы советской эпохи. В прошлом году, вскоре после того, как его войска вошли в Украину, Путин совершил поездку по отдаленному космодрому Восточный недалеко от границы с Китаем и заявил, что беспилотная миссия "Луна-25", работа над которой ведется уже более десяти лет, "должна быть завершена" в 2022 году. Этого не произошло, и теперь запуск запланирован на 11 августа.

Как пишет Bloomberg, российскому космическому агентству "Роскосмос" нужна победа. После вторжения она потеряла таких клиентов, как лондонский спутниковый оператор OneWeb Ltd. и космическое агентство Южной Кореи, что лишило ее ценного источника иностранного финансирования. Европейское космическое агентство в прошлом году отказалось от Луны-25 и совместной миссии на Марс. Китай, который в 2021 году достиг предварительной договоренности с Россией о создании совместной исследовательской станции на Луне, стал называть это проектом "под руководством Китая". И в декабре, и снова в феврале у пары кораблей Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) случилась утечка охлаждающей жидкости, и они не смогли выполнить свои миссии.

Юрий Борисов, бывший вице-премьер, год назад занявший пост генерального директора Роскосмоса, признает, что Россия отстала от других крупных космических держав. По данным Союза обеспокоенных ученых, в то время как в прошлом году у США было более 4500 действующих спутников на орбите, а у Китая - почти 600, у России их было менее 200. А Борисов говорит, что его страна может производить только около 15 штук в год.

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По данным Euroconsult, без сильного конкурента Россия рискует упустить космическую экономику, которая в прошлом году составила 464 миллиарда долларов. В 2020 году Роскосмос сообщил о выручке, эквивалентной примерно 3,7 миллиарда долларов. Чтобы не отставать от глобальных конкурентов, Борисов сказал, что Роскосмос займет до 50 миллиардов рублей (550 миллионов долларов) для строительства двух заводов по производству спутников, хотя он не предоставил никаких подробностей.

В России почти нет частной космической деятельности. Пара российских компаний, SR Space и T1 IT Holding, намерены запустить суборбитальную ракету к концу года, хотя они не выведут космический корабль на орбиту раньше 2025 года. Но Олег Мансуров, основатель SR Space, делает ставку на то, что усиливающаяся изоляция России создаст возможности для таких компаний, как его. По его словам, до вторжения почти все спутниковые данные для гражданского использования в России поступали от иностранных компаний. Поскольку эти поставщики закроют свои услуги, России потребуются собственные спутниковые операторы.

Роскосмос пытается компенсировать свое ухудшение статуса за счет клиентов в развивающихся странах. 5 июля агентство заявило, что согласовало неуказанные совместные проекты с космическим агентством Малайзии. В июне Борисов отправился в Алжир, где передал государственному космическому агентству бронзовый бюст Гагарина, пообещав "открыть новую страницу практического сотрудничества" в небе. В апреле он сказал, что связывался со странами, включая Южную Африку и Вьетнам, по поводу запуска спутников. А московские СМИ сообщают, что Роскосмос пригласил Алжир и Египет участвовать в российской космической станции, хотя русские обязались продолжать работу на МКС с США, Канадой, Японией и Европейским космическим агентством до 2028 года.

Путин и Борисов годами обхаживали Индию, которая долгое время была крупным покупателем оружия российского производства. В 2020 году Индийское космическое агентство направило четырех человек для обучения в Россию в рамках соглашения о сотрудничестве в рамках молодой индийской программы пилотируемых космических полетов.

Однако во время последнего визита в Вашингтон премьер-министр Нарендра Моди подписал соглашение Artemis Accords. Теперь Индия будет тесно сотрудничать с NASA, чтобы в следующем году отправить на МКС своего космонавта. Но списывать со счетов Роскосмос пока рано. Россия дольше всех осваивает космос, у нее есть опыт в запуске аппаратов с людьми на борту.

Россия и космос - детали

Срок эксплуатации скафандров российских космонавтов подошел к концу, однако новое снаряжение для выхода в открытый космос будет изготовлено не раньше 2024 года. Космонавты используют две модели скафандров - "Орлан-МКС" № 4 и "Орлан-МКС" № 5. По словам собеседников издания "Известия", у № 4 срок годности уже истек, а у № 5 он приблизился к завершению. Обе модели скафандров предназначены для 20 выходов в открытый космос.