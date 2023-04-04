Утверждается, что подозреваемой в убийстве "военкора" якобы предлагали работу в Киеве.

Дарью Трепову, которую в России обвиняют в подрыве "военкора" Владлена Татарского, якобы приглашали переехать в Киев. Девушке якобы предлагали место редактора в одном из медиаресурсов.

Российское издание "Фонтанка" пишет, что Трепова сошлась с неким активистом. Девушке якобы предложили пройти стажировку, чтобы устроиться редактором. Ей нужно было доказать, что она "умеет бороться с российской пропагандой".

Журналисты сообщили, что в рамках первого "задания" Треповой надо было прийти в книжный магазин "Листва" и познакомиться с Татарским, а в качестве доказательств выполнения "задания" должна была предоставить фотоотчет.

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Следующим "заданием", по версии россиян, стало получение "тайной вещи" через таксиста в Москве, который понятия не имел, что передает. После возвращения в Санкт-Петербург Треповой якобы "приказали" встретиться с Татарским.

"Что касательно посылки, то написали: передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер", а дальше действовать будем мы. А за все за это ей купили авиабилет Пулково - Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят в Украину", - пишет "Фонтанка".

При этом саму бомбу якобы заказали через Telegram и анонимно передали посреднику. В то же время подозреваемая не знала о том, что посылка смертельно опасная.

Российские взрывотехники якобы подтвердили, что бомбу активировали на расстоянии при помощи вшитой сим-карты.

Ликвидация "военкора" Татарского - что известно

2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате чего погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Рядомс "военкором" взорвалась статуэтка, которую ему подарили.

Спустя несколько часов силовики заявили о задержание Дарьи Треповой. Девушка утверждает, что ее подставили.

При этом в Москве обвинили в ликвидации Татарского Украину. Национальный антитеррористический комитет РФ назвал взрыв терактом, который организовали спецслужбы Украины вместе с лицами, связанными с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

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