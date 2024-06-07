Об "опасности" официально заявлено на международном экономическом форуме.

В Министерстве Российской Федерации заявили о надвигающейся на страну-агрессора угрозе - гей-национализме, в который вовлекают представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал российской редакции Deutsche Welle.

По данным издания, заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что "ЛГБТ-персоны" становятся легкой добычей для вовлечения в "гендерный экстремизм" и "гей-национализм".

"Анализ всех имеющихся материалов привел Минюст к выводу, что основой, объединяющей международное сообщество [ЛГБТК], является идеология, разрушающая моральные устои российского общества", - заявил российский чиновник.

Свириденко утверждает, что представители ЛГБТ-сообщества якобы легко втягиваются в некую экстремистскую деятельность. При этом, замминистра называет этих людей "персонажами". Со ссылкой на неназванных аналитиков Свириденко настаивает: ЛГБТ - носители "сиротствующих идеологических схем и экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма".

"Это все приводит и в этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", - пишет издание.

"Агентство. Новости", проанализировав речь Свириденко, утверждает, что примененный им термин "гей-национализм" встречается в англоязычных источниках как "квир-национализм". Например, так обозначают осознание квир-людьми себя как отдельной нации.

"Олег Свириденко - куратор борьбы с "иноагентами" в Минюсте...", - отмечает ресурс.

Борьба в РФ против ЛГБТ-сообщества

Как сообщал УНИАН, Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистским движением. Заседание, на котором принимали это решение, состоялось в закрытом режиме без представителя ответчика. Журналистов пустили внутрь только во время оглашения постановления.

Российский суд отметил, что в деятельности ЛГБТ-движения были обнаружены "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной вражды". Под запрет попало все, что, по мнению Кремля, пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и тематические вечеринки.

В РФ людей, которых подозревают в принадлежности к ЛГБТ, задерживают, подвергают унижениям моральным и физическим.

Недавно российский издатель даже жестко отредактировал книгу о знаменитом итальянском режиссере-гее Пьере Паоло Пазолини. Автор книги - профессор итальянской литературы в Болонском университете Роберто Карнеро - был шокирован, когда ему позвонил итальянский издатель по поводу русского перевода его новой книги.

Выяснилось, что издательство АСТ (РФ) согласилось опубликовать очерк о Пазолини, который был открытым геем, но с серьезными сокращениями. Когда книга попала в магазины РФ, Карнеро увидел, насколько эти правки значительны. По его словам, на фотографиях, опубликованных российскими Телеграмм-каналами, видно, что значительные разделы были отредактированы толстыми черными линиями, что составляет примерно 70 из 400 страниц.

Вас также могут заинтересовать новости: