Российское руководство, похоже, считает, что поражения на фронте России наносят американцы.

Россия и США уже находятся в "горячей фазе войны" друг с другом, но отношения всё равно нужно поддерживать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии одному из российских пропагандистов.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять", – заявил Лавров.

При этом глава российского МИДа выразил уверенность, что "горячая фаза войны" с США не должна мешать отношениям двух стран.

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"Отношения, я считаю, нужно поддерживать. По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят", – пояснил Лавров.

Нелепые высказывания Лаврова

Главный дипломат России регулярно попадает в скандалы, когда пытается оправдать внешнюю политику Кремля. Например в январе Лавров разозлил всех евреев мира, когда провел параллель между Холокостом и западной военной помощью Украине.

Примечательно, что это не первый такой инцидент. В мае прошлого года Лавров, оправдывая нарратив о "неонацистской Украине", сравнил еврея Зеленского с Гитлером и заявил, что у немецкого фюрера якобы тоже были еврейские корни.

А совсем недавно – в марте этого года – Лавров опозорился в Индии, где также пытался продвигать нарративы "русского мира". Выступая на публичном мероприятии, он заявил, что Россия не начинала войну, а пытается ее закончить. Эти слова зал встретил хохотом.

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