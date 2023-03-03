Министр снова заявил, что Россия якобы пытается закончить войну.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова высмеял зал на конференции в Нью-Дели из-за его слов о том, что против России начали войну.

В ходе конференции "Raisina Dialogue" он заявил, что Россия якобы пытается остановить войну, которую против нее развзяли с помощью народа Украины. Его речь прервал громкий смех присутствующих в зале.

"Война, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с помощью украинского народа, безусловно, повлияла на Россию, в том числе и на энергетическую политику... Мы больше не будем полагаться ни на каких партнеров на Западе", - сказал Лавров.

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Скандальные заявления Лаврова

Лавров занимает должность главы Министерства иностранных дел Российской Федерации с марта 2004 года.

После начала полномасштабной войны он продолжал говорить, что Россия "не нападала" на Украину. Уже в мае он призвал Владимира Зеленского приказать ВСУ прекратить сопротивление российской агрессии.

Большой резонанс вызвали его заявления о евреях. Так, весной он сравнил президента Украины с Гитлером, а также сказал, что у Гитлера была "еврейская кровь". В начале этого года Лавров сравнил россиян с евреями, а поддержку Украины Западом - с "окончательным решением".

В марте дипломаты покинули зал Совбеза ООН по правам человека в Женеве перед его выступлением. А в ноябре Лавров сам сбежал с саммита "G20" перед массированным обстрелом Украины.

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