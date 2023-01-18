Чиновник заявил, что Украина якобы сама запретила вести переговорный процесс с РФ на законодательном уровне, тогда как украинская сторона заявила о невозможности вести переговоры конкретно с Владимиром Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз открестился от мирных переговоров с Украиной, заявив, что прямого диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас быть не может.

В рамках пресс-конференции 18 января Лавров выдал очередную манипуляцию. По его словам, Украина якобы сама законодательно запретила вести переговоры с Россией.

"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", - сказал он.

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Речь идет об указе президента Украины №679 от 30 сентября 2022 года. В нем говорится о невозможности Украины вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако переговоров с российским правительством документ не исключает.

Также Лавров раскритиковал поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО. Он провел неуместную параллель с Гитлером, упомянув о консолидации организаций против России.

"Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО и с помощью Украины, по доверенности, ведут войну против России", - посетовал главный дипломат РФ.

Более того, он сравнил немецкое решение "еврейского вопроса" (речь идет о масштабном геноциде евреев со стороны режима СС) с российской ситуацией, указав, что сейчас Вашингтон ведет аналогичную политику против россиян.

"Эта остервенелость США отражает понимание, что исторически они действуют против хода истории и останавливают формирование многополярного мира", — подчеркнул министр.

В то же время Лавров заверил, что "война когда-то закончится", однако "как дальше жить" - он не знает.

РФ предлагает Украине мир по "корейскому сценарию"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается навязать Украине мир по примеру Южной и Северной Кореи. Безусловно, такой вариант для РФ был бы самым лучшим, однако для украинской стороны это совсем не выгодно, ведь Киев намерен вернуть государство к границам 1991 года, включительно с Крымом.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, самый большой страх РФ - это то, что Украина не изменит свою позицию в этом отношении и пойдет до конца.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва может подписать мирный договор с Украиной, но в рамках этих договоренностей Киеву надо признать утраченные территории российскими.

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