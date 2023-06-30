Глава МИД РФ заявил, что Кремль не может "достучаться" до ООН и узнать имена людей, которые оккупанты казнили в Буче.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметился новым "алиби" зверствам оккупантов в Буче и заявил, что не может добиться от ООН информации об именах людей, которых казнили россияне.

Об этом чиновник заявил во время сегодняшнего выступления на презентации национального центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества.

Лавров назвал тему Бучи - очередным предлогом для введения санкций и начала "западной истерики" против России. Также глава МИД объявил, что трупы жителей Бучи показали лишь на третий день после выхода войск РФ с этой территории и подчеркнул, что у ООН нет доказательств того, что эти люди "были замучены российскими войсками".

"На третий день показали десятки трупов. Не где-то там... Спрятанные в садике каком-то, а на центральной улице. Мы с тех пор просим предоставить хотя бы имена этих людей, не говоря уже о том, чтобы ознакомить с расследованием, если оно конечно ведется", - заявил Лавров.

Министр РФ отметил, что регулярно при встречах напоминает генсеку ООН Антониу Гутерришу о теме Бучи: "Пока ничего не происходит, я ему регулярно при встречах напоминаю, но, ждать от наших западных коллег и от секретариата ООН, который они очень сильно подмяли под себя, какой-то честной оценку ситуации, каких-то объективных расследований, на данном этапе не получается", - объявил Лавров.

Трагедия Бучи - что известно о зверствах оккупантов

Напомним, что 31 марта 2023 года Украина чествовала годовщину с момента деоккупации Бучи - города в Киевской области, который стал одним из форпостов обороны столицы от оккупантов. Этот день является не столько "победным", сколько трагическим, так как после освобождения Бучи выяснилось, что войска РФ замучили насмерть не менее 1400 украинцев. Такую цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины.

На данный момент украинские правоохранители продолжают вести расследование в отношении идентификации всех оккупантов, которые причастны к убийствам. 18 мая удалось выяснить имена еще двоих военных преступников, которые занимались расстрелами в Буче.

Отметим, что войска РФ прорвались в Бучу в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Одной из первых преступления оккупантов в Буче зафиксировала правозащитная организация Human Rights Watch. После публикации ряда фото и видео с Бучи эту трагедию нарекли "бучанской резней".

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