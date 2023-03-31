Российские захватчики совершили в городе 9 тысяч военных преступлений.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в городе Буча Киевской области российские оккупанты убили более 1,4 тысяч украинских граждан. об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Буча. 33 дня оккупации. Более 1,4 тыс. смертей, из них 37 - детских. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9 тыс. российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", - заявил глава государства.

Зверства русских в Буче

С началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россияне вошли в Киевскую область с территории Беларуси.

Видео дня

В Буче оккупанты прибегали к нечеловеческим зверствам: насиловали женщин и убивали их мужей. Есть зафиксированные факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства. Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек. Впоследствии звертсва россиян в городе стали называть "бучанской разней".

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город Буча от российской оккупации. Город находился в оккупации 33 дня.

Вас также могут заинтересовать новости: