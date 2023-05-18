Российским военным грозит до 12 лет тюремного заключения.

Украинские правоохранители установили личности еще двух российских военных преступников. Мужчины расстреливали украинцев в период временной оккупации Бучи в Киевской области.

"Это командир парашютно-десантной роты и командир отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел в официальном Twitter-аккаунте.

Подозреваемым инкриминируют преступление по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

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По информации правоохранителей, 2 марта 2022 года российские военные расстреляли два автомобиля с гражданскими. Людям удалось выжить.

Война в Украине - оккупация Бучи

Войска Российской Федерации зашли на территорию города Буча в Киевской области в первый же день полномасштабной войны - 24 февраля 2022 года.

Уже 31 марта бойцы Вооруженных сил Украины освободили город от российских захватчиков, после чего украинцы и мир увидели ужасающие военные преступления российских солдат. Местных жителей грабили, жестоко пытали, насиловали, запугивали и расстреливали. Кроме того, оккупанты не позволяли украинцам выехать из захваченного насленного пункта, удерживая их в заложниках.

Правоохранители расследуют преступления солдат армии России. Уже даже суды вынесли заочные решения. Так, признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны девять военных 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии.

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