В суд направлен обвинительный акт в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ.

В Украине будут судить подполковника и еще трех российских военных, которые пытали жителей Бучи и имитировали их казнь.

Как сообщает Офис генпрокурора, направлен в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Буча, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.

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"Во исполнение приказа подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи. Далее потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где удерживали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для запугивания обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствующих в том же помещении.

По данным следствия, потерпевшему удалось скрыться от военнослужащих РФ в тот момент, когда они повели на казнь других мирных жителей.

Освобождение Бучи

31 марта 2022 года Вооруженные силы Украины освободили Бучу от российской оккупации. Согласно данным правоохранителей, в Буче россияне убили более 1,4 тыс. граждан и совершили 9 тысяч военных преступлений.

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