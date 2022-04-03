Опубликованы 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы в белорусском Мозыре, через которую оккупанты-мародеры отправляют краденные у украинцев вещи.
Видео обнародовал проект "Беларускі Гаюн".
На записи четко видно, что солдаты ВС РФ отправляют краденные вещи: телевизоры, 4 коробки с кондиционерами AKAI, электросамокат, алкоголь с ценниками, видеокарты, вытяжки, аккумуляторы для авто и кучу другого. В одном из моментов можно заметить баул из украинского ТЦ "Эпицентр".
На видео у солдат видны шевроны 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, который дислоцируется в Феодосии (Крым, временно оккупированный РФ). Также в кадре запечатлены лица, номера телефонов и адреса доставки солдат ВС РФ, которые грабили украинские дома и людей.
Ранее украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.