Обнародована 3-часовая запись с видеокамеры в белорусском курьерском отделении, она велась с 11:30 до 15:00 2 апреля 2022 года.

Опубликованы 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы в белорусском Мозыре, через которую оккупанты-мародеры отправляют краденные у украинцев вещи.

Видео обнародовал проект "Беларускі Гаюн".

На записи четко видно, что солдаты ВС РФ отправляют краденные вещи: телевизоры, 4 коробки с кондиционерами AKAI, электросамокат, алкоголь с ценниками, видеокарты, вытяжки, аккумуляторы для авто и кучу другого. В одном из моментов можно заметить баул из украинского ТЦ "Эпицентр".

На видео у солдат видны шевроны 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, который дислоцируется в Феодосии (Крым, временно оккупированный РФ). Также в кадре запечатлены лица, номера телефонов и адреса доставки солдат ВС РФ, которые грабили украинские дома и людей.

Ранее украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

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