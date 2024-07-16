Мародерские действия захватчиков зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Российские военные размародерили свиноферму на территории России.

В частности, камеры видеонаблюдения зафиксировали разграбление одного из фермерских хозяйств в Белгородской области. Видео появилось в пабликах.

На кадрах на нем видно, как двое вооруженных солдат подъезжают на гражданской машине к хозяйству, забирают какой-то предмет, после чего, выломав дверь, проникают в административное здание.

После этого россияне сели в свою машину и скрылись с места преступления.

Преступления оккупантов в РФ

По состоянию на осень 2023 года росСМИ заявляли, что в России оккупанты и наемники жестоко убили по меньшей мере 27 человек после того, как приехали из "СВО". Отметим, что это только те дела, по которым велись официальные процессы. Также упомянутая статистика не охватывает инциденты за 2022 год.

Недавно бывший наемник ЧВК "Вагнер" сломал нос полицейскому, который попытался его задержать. Инцидент произошел в Красноярском крае.

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