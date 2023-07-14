При атаки был использован нетипичный дрон, уверяют российские источники.

В ночь на 14 июля в двух приграничных областях РФ – Курской и Воронежской – снова прозвучали взрывы.

Около 00:30 взрывы раздались в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, пишет Telegram-канал Baza и публикует видео с места. По информации Mash, город был атакован подозрительным дроном.

"Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом. На фото [беспилотника] — тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА. Из-за её звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", – пишет канал.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщает, что беспилотник взорвался всего в 4 км от Курской АЭС, а его обломки рухнули в Курское водохранилище.

Курский губернатор Роман Старовойт информирует, что в результате падения беспилотника критические объекты не повреждены.

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление", – написал он.

Около 23 часов громкий взрыв слышали на окраине Воронежа. Губернатор области Александр Гусев заявил о сбитии трех беспилотников на окраинах. .

"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", – заявил он.

Курская АЭС - что нужно знать

В конце 2022 года стало известно, что российские военные используют территорию Курской АЭС в городе Курчатов и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. В украинской разведке не исключали, что там страна-агрессор может хранить и иранские дроны-камикадзе, которыми бьет по Украине.

Также в ГУР МО призывали рассмотреть и проверить эту информацию представителей соответствующих международных организаций, в частности МАГАТЭ.

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