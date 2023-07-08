"Птичка" сбросила два боеприпаса на здание.

Неизвестный беспилотник атаковал военкомат в Курской области РФ.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", беспилотник якобы запустили с территории Украины. Он сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля.

"В результате атаки повреждена крыша дома. Пострадавших нет", - пишет канал, не добавляя других деталей ночной атаки.

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Курская область - что там происходит

Курская область граничит в Украине. Там все чаще раздаются взрывы и сообщают об атаках беспилотников. Из-за этого в регионе создали отряды "дружинников" для участия в "контртеррористических операциях". "Дружинникам "собираются раздать оружие и ждут, пока федеральные власти дадут"добро".

В середине мая в Курской области был "прилет" по электроподстанции и якобы атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. После этого в области начался настоящий переполох.

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