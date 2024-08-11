В ночь на 11 августа в российском Курске прогремели мощные взрывы.
Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сообщается, что взрывов было по меньшей мере семь. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регионе работает ПВО.
Позже он заявил, что после работы российской ПВО ракета попала в жилой дом.
Видео дня
"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", – говорится в сообщении.
Между тем в сети уже публикуют фото дома, на который упала ракета после работы российской ПВО:
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