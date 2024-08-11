На дом упала сбитая ракета, сообщил врио губернатора.

В ночь на 11 августа в российском Курске прогремели мощные взрывы.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Сообщается, что взрывов было по меньшей мере семь. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регионе работает ПВО.

Позже он заявил, что после работы российской ПВО ракета попала в жилой дом.

Видео дня

"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", – говорится в сообщении.

Между тем в сети уже публикуют фото дома, на который упала ракета после работы российской ПВО:

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