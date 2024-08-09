В частности, в ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России.

"В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России.

"Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, как добавили в сообщении, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам России на временно оккупированной территории Донецкой области:

"В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум - от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Что касается других двух целей, информация пока уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов".

Удар по аэродрому "Липецк"

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 9 августа дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области.

Отмечалось, что из-за детонации на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Речь идет о Копцевых хуторах, Федоровке, Яковлевке, Тынковке.

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