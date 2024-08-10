На данном этапе еще не понятно, будет ли иметь эта атака какое-то драматическое влияние на линию фронта в Украине.

Неожиданная операция украинских войск в Курской области разозлила хозяина Кремля Владимира Путина. Диктатор назвал вторжение "большой провокацией", что вызвало опасения потенциальной эскалации Кремля не только в войне против Украины, но и в отношениях с США, главным сторонником Киева, пишет The Hill.

Хотя неясно, как будет продолжаться наступление, Украина успешно изменила нарратив войны, зайдя на территорию России, считает вице-президент по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC Елена Кудзько.

"Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная. Совершив эту атаку, Украина на самом деле сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию", – пояснила она. Видео дня

Курская наступательная операция напоминает Харьковскую и Херсонскую контрнаступательные операции 2022 года, в которых скоростные украинские маневры застали Россию врасплох. Она оказывает давление на Россию, заставляя ее отвлечь войска и защитить свои границы, считает Федерико Борсари, научный сотрудник программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики.

"Теперь все зависит от россиян, что они хотят сделать с этим наступлением в Курске. Я думаю, что россияне будут пытаться выдержать давление, даже если это будет означать [возможно] предоставление Украине определенных возможностей в других местах", – предположил он.

В то же время Борсари добавил, что на данном этапе еще не понятно, будет ли эта атака иметь какое-то драматическое влияние на линию фронта.

Издание отмечает, что Украина, похоже, атакует на двух основных направлениях: в сторону Суджи и Кореневского района. Томаш Блусевич, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета, считает, что Украина, скорее всего, уйдет из Курской области, но только после того, как заставит Россию перебросить несколько бригад, которые будут использовать позиции на линии фронта.

"Теперь им надо двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины. Они уже достигли огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна в других сферах. Это огромный удар по престижу Путина", – пояснил он.

Вместо того, чтобы удерживать эту территорию, план Украины может заключаться в том, чтобы атаковать стратегические ресурсы в России, в том числе технику и территории, которые используются для осуществления атак. Захват пленных и территории также может быть использован в переговорах и обмене пленными. Украинские силы также захватили газоизмерительную станцию в Курской области, под угрозой оказалась и расположенная неподалеку Курская АЭС.

Приглашенный старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Брок Бирман сказал, что украинское наступление имеет стратегическое значение, поскольку нацелено на регион России с важными активами, которые теперь можно уничтожить и устранить как угрозу. Он также добавил, что это "способ рассредоточить линию фронта" и заставить Россию "перераспределить ресурсы" для защиты своих активов.

"Теперь им придется подумать о том, как это распределить ресурсы не только в этом конкретном регионе, но и вдоль очень, очень длинной границы", – сказал Бирман.

Курская наступательная операция заставила российских граждан столкнуться с прямыми последствиями войны. До наступления украинские удары по России ограничивались случайными атаками беспилотников на нефтебазы или стратегические объекты. В последние несколько месяцев они начали использовать оружие американского производства, в том числе дальнобойную артиллерию, для поражения целей вблизи границы.

Хотя диктатор Владимир Путин сохраняет прочный контроль над своей страной, а инакомыслие, как правило, подавляется, операция в Курской области поставила под сомнение его нарратив о том, что война "находится под контролем".

Бои в Курской области

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментирует. Между тем в Пентагоне уже успели заметить, что операция на Курщине не является эскалацией.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что в субботу, 10 августа, украинские военные взяли под контроль по меньшей мере три населенных пункта в Курской области России: Ивашковский, Махновка и Свердликово.

Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области примерно на 30-35 километров.

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